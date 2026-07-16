အမေရိကန် က အီရန်ရှိ ကလေးကင်ဆာဆေးရုံကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ။ ။ video

၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၁:၂၂
News ID: 1841189
အဗ်နာ ။ ။ ဗစ်မေလ္လာဟ်ဟေရ်ရဟ်မန်နေရ်ရဟီးမ်။ မနေ့ (ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် )က အမေရိကန် က ကလေးကင်ဆာဆေးရုံတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံ၊ အီရတ်နယ်စပ်အနီးရှိ အဟ်ဝါဇ်မြို့တွင် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ထိုဖြစ်ရပ်၏ ပစ်မှတ်မှာ ကလေးကင်ဆာဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ယခင်ကလည်း တီဟီရန်ရှိ “အမ် ကာဒီ ဆေးရုံ” နှင့် “ဂန္ဒီ ဆေးရုံ” ကဲ့သို့သော ကလေးဆေးရုံများ တိုက်ခိုက်ခံ ခဲ့ရပါ တယ်။ မီးနာဗ်ဒေသတွင် ကလေးများ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယင်းလုပ်ရပ်များကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရှုတ်ချ ထားပြီး၊ ကလေးများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း သည် လူသားဆန်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ကလေး ငယ်များကို သတ်လို့ ပျော်သူများဟာ ရှိုင်တွာန် ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ် ၏ လအ်နသ် ကျရောက်ပါစေ။ တင်ပြသူ - သတင်း ထောက် ဆယက်ဒ် ဇမီးရ်အဘာစ် / ဘာသာပြန်ဆိုသူ - အဗ်နာ မြန်မာပိုင်း
Your Comment