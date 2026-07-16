  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

မရှ်ဟဒ်ရှိ အေမာမ်‌ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းမှာ မမှန်ကန် ကြောင်း အသိပေး ။ ။ video

၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၁:၅၇
News ID: 1841193
မရှ်ဟဒ်ရှိ အေမာမ်‌ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းမှာ မမှန်ကန် ကြောင်း အသိပေး ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ ဗစ်မေလ္လာဟ်ဟေရ်ရဟ်မန်နေရ်ရဟီးမ်။ လက်ရှိ ကြည့်ရှုနေသော ဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်၍ မရှ်ဟဒ်မြို့ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်မှာ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် မီးအနည်းငယ် လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း သာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။မရှ်ဟဒ်မြို့ရှိ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ဟရမ်တော်တွင် (ရောင်ဇာတော်တွင်) မည်သည့် တိုက်ခိုက်မှုမျှ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များသည် ချက်ချင်း ရောက်ရှိလာပြီး မီးကို အောင်မြင်စွာ ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလ္လာဟ်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ဆုံးရှုံးမှု မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် “ဟရမ်တော်တွင် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်” ဟု ဖော်ပြထားသော မည်သည့်သတင်းမဆို မှားယွင်းသော သတင်း (Fake News) ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုကြရန် အသိပေးအပ်ပါတယ်။ တင်ပြသူ - သတင်းထောက် ဆယက်ဒ် ဇမီးရ်အဘာစ် / ဘာသာပြန်ဆိုသူ - အဗ်နာ မြန်မာပိုင်း

Download 843 KB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha