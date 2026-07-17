ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ်တွင် တင်းမာမှုမြင့်တက် ၊ ယီမင် ဟူသီများက အမေရိကန် ရေယာဉ်ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ။ ။ video
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1841445
အဗ်နာ ။ ။ ပင်လယ်နီနှင့် ဆက်စပ်သည့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားတွင် အကြီးစား တိုက်ခိုက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ယီမင်ရှိ ဟူသီအဖွဲ့က အမေရိကန်ပိုင် ရေကြောင်း သင်္ဘောတစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် အီရန်၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုချက်များ မရရှိသေးချေ။
Your Comment