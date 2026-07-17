  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ်တွင် တင်းမာမှုမြင့်တက် ၊ ယီမင် ဟူသီများက အမေရိကန် ရေယာဉ်ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ။ ။ video

၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1841445
ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ်တွင် တင်းမာမှုမြင့်တက် ၊ ယီမင် ဟူသီများက အမေရိကန် ရေယာဉ်ကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ ပင်လယ်နီနှင့် ဆက်စပ်သည့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေလက်ကြားတွင် အကြီးစား တိုက်ခိုက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ယီမင်ရှိ ဟူသီအဖွဲ့က အမေရိကန်ပိုင် ရေကြောင်း သင်္ဘောတစ်စီးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင် အီရန်၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း သီးခြားအတည်ပြုချက်များ မရရှိသေးချေ။

Download 266 KB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha