အမေရိကန် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များက ထရမ့်ကို ဝေဖန်၊ စစ်ရေးအာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehrသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်ရှိ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့ဝင်များသည် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်ရန် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဆောင်ရွက်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို လျစ်လျူရှုရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှ ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင် မိုက်ခ် လီဗင်က သမ္မတထရမ့်သည် အီရန်နှင့် တင်းမာမှုများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာကြောင်း ကွန်ဂရက်သို့ အသိပေးခဲ့သော်လည်း စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သည် မိမိတစ်ဦးတည်း၌သာ ရှိသည်ဟု တစ်ဖက်တွင် ထပ်မံပြောဆိုနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
လီဗင်၏အဆိုအရ မည်သည့် အမေရိကန်သမ္မတမဆို စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည့်အဝနှင့် သီးသန့် အာဏာရှိ သည်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည် အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၏ အနှစ် သာရနှင့် ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံရေးကွဲလွဲမှုများကို ကျော်လွန်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ရီပတ်ဘလီကန် အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လည်း ဒီမိုကရက်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လူတစ်ဦးတည်း၏ ဆန္ဒဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဟူသော အယူအဆကို ဆန့်ကျင်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင် နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်မှ ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင် ထရီဆာ လီဂါ ဖာနန်ဒက်ဇ်က ထရမ့်သည် စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီဟု စာရွက်ပေါ်တွင်သာ ကြေညာကာ ဥပဒေကို လျစ်လျူရှု၍ မရသလို၊ မိမိအလိုရှိသည့်အချိန်တိုင်း စစ်ပွဲကို ပြန်လည်စတင်၍လည်း မရနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူမက “လုံလောက်ပါပြီ။ လိမ်လည်ပြောဆိုမှုများနှင့် အဆုံးမရှိသော စစ်ပွဲများကို အဆုံးသတ်ရမည်” ဟု ဆိုခဲ့ ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်ဇ်က ဆက်လက်၍ ထရမ့်သည် ယခင်ကလည်း စစ်ပွဲပြီးဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်မဟုတ်သော ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စစ်ရေးအခြေအနေ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာကြောင်း ကွန်ဂရက်သို့ အသိပေးထားကြောင်း၊ ထို့အပြင် ကွန်ဂရက်၏ အတည်ပြုချက်မရှိဘဲ စစ်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကို နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၆၀ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနေကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment