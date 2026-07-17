အခြေအနေအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှု အပြည့်အဝပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယီမင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုလ်မလစ်က် ဗဒရိုဒ်ဒီးန် အလ်ဟူစီ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်အားလုံးကို အပြည့် အဝလိုက် နာဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလ်အာတီဖီက ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းအားလုံးသည် စားပွဲပေါ်တွင်ရှိနေပြီး လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ၏ အသင့်ပြင်ဆင်မှုလည်း အပြည့်အဝပြီးစီးနေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ပိတ်ဆို့မှုကို ပိတ်ဆို့မှုဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လေဆိပ်များကို တိုက်ခိုက်ပါက လေဆိပ်များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်သလို၊ ဆိပ်ကမ်းများအပေါ် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း ဆိပ်ကမ်းများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ရန်သူများအနေဖြင့် ယီမင်ပြည်သူများသည် ဒေသတစ်ခုလုံး၏ အင်အား ချိန်ခွင်လျှာနှင့် အခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်သော စစ်တပ်နှင့် စစ်ရေးစွမ်းရည်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း သိထားသင့်သည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလ်အာတီဖီက ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ယီမင်နိုင်ငံတွင် “ဇီယွန်ဝါဒီ-အမေရိကန်” ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ကို အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ပိတ်ဆို့မှုနှင့် နိုင်ငံခြား ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုများ ကို ယခင်ကဲ့သို့ ဆက်လက်သည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment