ထရမ့် ၏ သဘောတူချက် ဖြင့် ကာတာအား အစ္စရေးက တိုက်ခိုက်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News ၏အစီရင်ခံစာ အရ ယနေ့ ကာတာမြို့တော် ဒိုဟာတွင် ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံမှုအတွင်း အမေရိ ကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် အစိမ်း ရောင်အချက်ပြခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးတိုင်းမ်စ်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကာတာတွင် ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံမှုတွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုအတွက် မီးစိမ်းပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ထရမ့် ၏ အဆိုပြုချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဟားမတ်စ် ခေါင်းဆောင် များ စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အစ္စရေး က ကာတာ အပေါ် ဤတိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် ၏ ကောက်ကျစ် မှု ၊ ငါးကြင်းဆီ နှင့် ငါးကြင်းကြော် မှု ကို ထင်ရှား စွာတွေ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment