အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသူများ ၏ နမာဇ် ဇေ မိုင်ယသ် အား ကာတာ ဘုရင် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဝတ်ပြု ။ ။ video

၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၈:၀၃
News ID: 1726205
အဗ်နာ ။ ။ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသူများ ၏ နမာဇ် ဇေ မိုင်ယသ် အား ကာတာ ဘုရင် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဝတ်ပြု ခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသည် တနင်္ဂနွေနှင့် တနင်္လာနေ့များတွင် ထူးခြားသော အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံ၏ မြို့တော်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါ တယ်။ အစည်းအဝေး၏ အဓိက အစီ အစဉ်မှာ ကာတာ အပေါ် မကြာသေးမီက အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြန်လည်သုံး သပ်ရန် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင် အစ္စရေးအစိုးရသည် ဒိုဟာရှိ ဟားမတ်စ်အရာရှိအများအပြား၏ နေအိမ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

