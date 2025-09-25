အမေရိကန်နှင့် ဥရောပထရိုကာသည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတွင် အီရန်ကို အနိုင်ကျင့်လို ကြောင်းအမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာပါကစ္စတန်သံအမတ်ဟောင်းပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ ပြောကြားချက်အရ မလီဟာ လိုဒ်ဟီ (Maleeha Lodhi ) က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အစ္စလာမ် မါဘတ်မြို့မှာ အီရန်သတင်းအေဂျင်စီ (IRNA) ကို ပေးသည့်မေးမြန်းချက်အတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ — အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များက အီရန်အပေါ်ထားရှိထားသော ပိတ်ဆို့ချက်များကို မဖြုတ်ဖယ်ခြင်းသည် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းထက် ဖိအားဖြစ်စေမှုကို ပိုမိုအရေးပေးနေကြ သည့် အထောက် အထားဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ၍လည်း အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသည် ယင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက် လိုက်နာနေကြ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မလီဟာ လိုဒ်ဟီ က ဥရောပ ပါတီများသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိ ကြောင်း ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အမှီအခိုကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရန် ဟန်ဆောင်နေသော်လည်း လက်တွေ့ တွင် ၎င်းတို့သည် ဝါရှင်တန်၏ ရည်မှန်းချက်များကို လိုက်လျှောက်နေကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း အလေး ပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ပါကစ္စတန်သံအမတ်ဟောင်းက ထရန့်အစိုးရ၏ အပြုအမူကို အနိုင်ကျင့်မှုဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ခြွင်းချက်မရှိ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများသည် ဤအခြေအနေတွင် လွတ်မြောက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်း သော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၏ ပြင်းထန်မှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အတားအဆီးဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံများအား အနိုင်ကျင့်မှုမှတစ်ဆင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးစားပွဲသို့ ပို့ဆောင်၍မရနိုင်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က အီရန် အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရုပ်သိမ်းရန် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တောင်ကိုရီးယားက အဆိုပြု သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက အတည်ပြုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
