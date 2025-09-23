နေတန်ယာဟု သည် အာရပ် ဒေသကို အစ္စရေးလွှမ်းမိုးမှုနယ်မြေအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အိပ်မက်မက်နေကြောင်း ကာတာ ဘုရင်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အင်္ဂါနေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် နှစ် ၈၀ ပြည့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ကာတာနိုင်ငံဘုရင် ရှိက်ခ် သမီးမ် ဘင်န် ဟမ်ဒ် ဘင်န် ခလီဖဟ် အာလေ့ စာနီ မှ အင်အားကြီးသူက တရားမဲ့စွာလုပ်ဆောင်တာတွေကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှ ကြည့်နေကြောင်း ဒါမျိုးဆက်နေတာ များလာရင် တောအုပ်ဥပဒေလိုပဲ အင်အားကြီးသူကပဲ အနိုင် ယူနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာအေးချမ်းရေးအတွက် တရားဥပဒေအပေါ် ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မှု ပြန်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အစ္စရေး အနေဖြင့် ဒိုဟာရှိ ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သည့် သစ္စာမဲ့ တိုက်ခိုက် မှု၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း ဤတိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် ကာတာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအပါအဝင် လူခြောက်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဤကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ချိုး ဖောက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်လောင်း ၍ ဒိုဟာတိုက်ခိုက်မှုသည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသည့်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မှုကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း ကြားဝင်ဖျန်ဖြေသည့်နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟားမတ်စ်နှင့် အစ္စရေးတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး အကျဉ်းသား ၁၄၈ ဦးကို လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာတာနိုင်ငံဘုရင် ရှိက်ခ် သမီးမ် ဘင်န် ဟမ်ဒ် ဘင်န် ခလီဖဟ် အာလေ့ စာနီ မှ အစ္စရေး၏ တကယ့် ရည်မှန်းချက်က ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို ဖျက်ဆီးပြီး မိမိတို့၏ လူဦးရေကို နေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ ၊ လူမျိုးတုံး သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေးနှင့် ဒေသတွင်းဖြစ်ရပ်မှန်သစ်တွေ ဖော်ထုတ်ရေးဟာ ဤစစ်ပွဲ၏ ပန်းတိုင်ဖြစ် တယ် ဆို တာ ဘယ်တုန်းကမှ သံသယမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် သည် အာရပ်ဒေသအား အစ္စရေးလွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အိပ်မက်မက် နေကြောင်း အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ် နိုင်ငံများကို ဤအန္တရာယ်ရှိသော လွဲမှားခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ ကို သတိပေးရန် လိုမည် မဟုတ်ကြောင်း အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ်က ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးကို တားဆီးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်မှုကို ဟန့်တားခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူ တဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
