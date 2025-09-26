ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးတွင် ဇီယွန်ဝါဒီဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များ ပြင်းထန်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sahar News အစီရင်ခံစာ အရ ပါလက်စတိုင်းနှင့် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် ပြင်းထန်ပြီး လူမဆန်စွာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော လုပ်ရပ်များကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခံနေရပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အီရန် အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များသည် အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနှင့် ၎င်း၏ထောက်ခံသူများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှီဂီရို အီရှီဘား က စစ်အင်အားသုံးလုပ်ဆောင်မှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ ဇီယွန် အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဂါဇာဧရိယာမှာ ဇီယွန် အစိုးရက ပြုလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ တစ်ဖက်သတ် လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီလို အပြု အမူတွေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟော်လန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဒစ်ခ် အက်စ်ခေါ့ဖ် က ပလက်စတိုင်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေ (West Bank) နှင့် ဂါဇာတောင်ပိုင်းမှာ ဂျူးအစိုးရ (အကြမ်းဖက် အစ္စရေး) လုပ်ဆောင်နေသည့် အမူအရာတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ပြီး လက်ခံမဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂက အစ္စရေးကို တားမြစ် အရေးယူမည့် အစီအစဉ်တွေကို ဟော်လန် အမြဲပံ့ပိုးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ နိုင်ငံ ဂူစတော် ပေထရို ကလည်း အစ္စရေးအစိုးရ နှင့် အမေရိကန်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပါလက်စတိုင်းနှင့် ဂါဇာအတွက် ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်း အခုထိ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တာ ကို ရှုတ်ချပြီ ဂါဇာအရေးအတွက် သံတမန်ရေးရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အခုတော့ ထိရောက်မှုမရှိ ကြောင်း ဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန်က ဂါဇာတွင် စစ် ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ကြောင်း တစ်ဖက်တွင် နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် သေစေလောက်သော လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားသော စစ်တပ်တစ်ခုရှိပြီး တစ်ဖက်တွင် အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများ ရှိကြောင်း၊ အစ္စရေး ၏ ဂါဇာအပေါ် တိုက်ခိုက်နေမှု သည် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ဆန့်ကျင် သည့်စစ်ပွဲမဟုတ်ဘဲ တရားမဝင် ကျူးကျော်နေထိုင်မှု ဖြစ်ကြောင်း အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ရေး၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရေးနှင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ကို ပြုလပ်နေတဲ့ စစ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ တရားမျှတမှုနဲ့ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့နေချိန်မှာ နှုတ်ဆိတ်မနေနိုင်ဘူးလို့လည်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်၊ လူဇင်ဘတ်၊ မော်လ်တာ၊ အန်ဒိုရာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် မိုနာကိုတို့ကလည်း ပါလက်စတိုင်းကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်းကို တရားဝင် အသိ အမှတ်ပြုသည့် နိုင်ငံအရေအတွက်မှာ ၁၅၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ နှင့် အာရပ်နိုင်ငံများ အားလုံးသည် အစွန်းရောက်ဇီယွန်ဝါဒီအဖွဲ့၏ ၀န်ကြီးချုပ်၏မိန့်ခွန်းကို သပိတ်မှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး အထွေထွေညီလာခံမှ မိန့်ခွန်းပြောသည့် အခါသမယတွင် ထိုနေရာမှ ထထွက် သွား ခဲ့ကြပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီဒီယာတွေက ဆိုတာအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်များ ပိုမိုများပြားလာတာ နှင့် ကမ္ဘာ့တရားရုံး (ICJ) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်တွေ ကြောင့် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နက်တန်ယာဟူးဟာ နယူးယောက်ကို သွားဖို့ အထူးလမ်းကြောင်းအသုံးပြုဖို့ မဖြစ်မနေရ အတင်း လုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။နေတန်ယာဟု သည် သာမန်ထက် ပတ်လည်အလွန်ရှည်တဲ့ လေကြောင်း လမ်းကြောင်း ကို အသုံးပြုပြီး အများစု ဥရောပနိုင်ငံများ၏ အာကာသထဲက မပျံသန်းဘဲ ရှောင်တိမ်းခဲ့ပါ တယ်။ အကြောင်း ကတော့ – တရားရုံးအမိန့်အရ လေယာဉ်မဆင်းမီ ဖမ်းဆီးခံရမလားဆိုတဲ့ အန္တရာယ်ကို ကြောက်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
