ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်ဒီးန် များက ကျွန်ုပ်တို့ အား လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီ စစ်သား က ဝန်ခံ

Mehr News Agency ၏အဆိုအရ ဟားမတ်စ်၏ သုံ့ပန်း အဖြစ် မှ မကြာသေးမီကမှ လွတ်မြောက်လာသော ဇီယွန်ဝါဒီစစ်သားတစ်ဦးသည် ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်ဒီးန် များ ၏ ကောင်းမွန်သောအပြုအမူနှင့် အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ၊ အစ္စရေးစစ်သား Matan Angrist က အစ္စရေး TV Channel 13 သို့ စကားပြောရာတွင် ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာဟစ်ဒ်ဒီးန် သည် ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်များကို အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆုတောင်းပဌနာပစ္စည်းများ နှင့် သောင်ရာသ် ကျမ်း ကိုတောင်းသည့် အခါ ပါလက်စတိုင်း မိုဂျာ ဟစ်ဒ်ဒီးန် များက ပေးခဲ့ကြောင်း နှစ်သက်သလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြောင်း တစ်ခါက အစ္စရေး ၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေ အံ့ဖွယ်နည်းနှင့် လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် နှစ်နှစ်ကြာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး ဝိုင်းရံခံထားရသည့် ဒေသ ရှိ အစ္စရေး ဓားစာခံများ လွတ်မြောက်လာချိန်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြည့်စုံကြောင်း လေ့လာသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အစ္စရေးအကျဉ်းထောင်များမှ လွတ်မြောက်လာသော ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများ၏ အခြေအနေမှာ အလွန် ဆိုးရွာ ကြောင်း သိရပါတယ်။ အစ္စရေး ထောင် မှ လွတ်မြောက် လာသူ တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းလက္ခဏာများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေပြီး အများစုမှာ လမ်းလျှောက်ရန် ခက်ခဲကြကြောင်း လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် အကျဉ်း သား အများအပြားကို ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂါဇာတွင် မိမိတို့ ဖမ်းဆီးခံထားရ စဉ်အတွင်း အစ္စရေးတို့၏ ဗုံးကြဲခြင်း အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် မိမိ တို့ သေဆုံးနိုင် သည်ကို စိုးရိမ် ခဲ့ရ ကြောင်း ကိုလည်း အစ္စရေးဓားစာခံများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
