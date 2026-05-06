ဘန်ကောက်မြို့တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသော အပြောင်းအလဲများကို အဓိကထား၍ ဘာသာ ပေါင်းစုံ အကြား ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIBသတင်းအေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ ဤဆွေးနွေးပွဲကို ဘန်ကောက်မြို့ရှိ “ဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း” တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာများ၊ ခရစ်ယာန်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မွတ်စလင်မ် ပညာရှင်များ ပါဝင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ဤပွဲကို ထိုင်း ဘုရင်သမီးတော် ဂါလျာနီ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာသာတရားများအကြား ဆွေးနွေးမှုကို အားကောင်းစေရန်၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှု တိုးမြှင့်ရန်နှင့် အထူးသဖြင့် အီရန်နိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲများအပါအဝင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များအပေါ် ပူးပေါင်းသော လူမှုရေးနှင့် သီလရေးရာ တာဝန်များကို ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲအစတွင် ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စ ပနိုဝဒီ ဝီရိုဂျွန်က ပါဝင်သူများအား ကြိုဆိုခဲ့ပြီး၊ ဘာသာ တရားများအကြား ဆွေးနွေးမှုသည် အလွဲအချော်နားလည်မှုများ လျော့နည်းစေရန်နှင့် လူမျိုးများအကြား သနားကြင်နာမှု တိုးတက်စေရန် အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် ယနေ့ကမ္ဘာတွင် လူသားများ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲများ ကို အလေးထားစောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဘန်ကောက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အီရန်နိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်များကို ရည်ညွှန်း၍ ယင်းအခြေအနေများသည် လူသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု ပြန့်ပွားစေရန် ဘာသာတရားများအကြား ပူးပေါင်းမှု လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေးက ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ အီရန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နိုင်ငံ ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက အီရန်သည် အလွန်အရေးကြီးသော ဒေသတစ်ခုတွင် တည်ရှိနေပြီး၊ ထိုဒေသရှိ အပြောင်းအလဲများသည် ပြည်သူများ၏ ဘဝအပေါ် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၎င်းက အီရန်ပြည်သူများသည် ဖိအားများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နေသော်လည်း ကြံ့ခံ တည်ကြည်မှု ရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်သူများသည် မျှော်လင့်ချက်၊ ပညာနှင့် လူမှုရေးညီညွတ်မှုတို့ကို အခြေခံ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနေကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေးသည် နိုင်ငံရေးထက် ကျော်လွန်သော ရှုမြင်ချက်ဖြင့် တင်းမာမှုများ၏ လူသားရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အရပ်သားများ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုသာ မဟုတ်ဘဲ လူသားရေးနှင့် သီလရေးဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကို စိန်ခေါ်နေကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ၏ အဆုံးတွင် ဘာသာတရားပေါင်းစုံ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သနားကြင်နာမှုနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကာကွယ်ရေး အပေါ် အရေးပါမှုကို ထပ်မံ အလေးပေးခဲ့ကြပြီး ပါဝင်သူများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ ကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် ဘာသာတရားများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြပါ တယ်။
