အီရန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ပေကျင်းတွင် တွေ့ဆုံ တီဟီရန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီသည် မေလ ၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ပေကျင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံအမျိုးမျိုးသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
ဤခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေသတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် မေလ ၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တွင် မိမိ နှင့် ရာထူးတူ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် တရုတ်နိုင်ငံသည် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထိရောက် သောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့် တရုတ်၏လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်း အတွင်း ဥပဒေမဲ့မှု များနှင့် နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်များကို ကမ္ဘာတွင် ကာကွယ်တားဆီးရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရတို့ အီရန်အပေါ် ပြုလုပ်ထားသည့် ကျူးကျော် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် လက်ရှိသံတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပါကစ္စတန်၏ ကြားဝင်စေ့စပ်မှုအောက်တွင် ကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က တရုတ်လုပ် ဖော်ကိုင်ဖက်အား အသိပေးခဲ့ပြီး အီရန်သည် ကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်သကဲ့သို့ သံတမန်ရေးရာ နယ်ပယ်တွင် လည်း လေးနက်ပြီး ခိုင်မာပြီး မကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ရန် အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment