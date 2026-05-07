ဒုက္ခသည် ၅၀၀၀ ကျော် တစ်ရက်အတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်သို့ ပြန်လာကြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တာလီဘန်အစိုးရ၏ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက မေလ ၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အာဖဂန်မိသားစု ၉၅၅ စု၊ စုစုပေါင်း လူ ၅၁၀၂ ဦးကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ အတင်းအကြပ် ပြန်ပို့ခဲ့ပြီး အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကော်မရှင်၏ အဆိုအရ အများဆုံးပြန်လာသူအရေအတွက်မှာ ပါကစ္စတန် နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ နန်ဂါဟာ ပြည်နယ် ရှိ တော်ခမ်နယ်စပ်မှ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး မိသားစု ၇၅၉ စု (လူ ၄၁၄၅ ဦး) ကို မှတ်ပုံတင်ပြီး ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါ တယ်။
ထို့အပြင် အခြားမိသားစု ၁၁၅ စုသည် ပါကစ္စတန် နှင့် ကန်ဒါဟာပြည်နယ်ရှိ စပင်ဘိုလ်ဒက်နယ်စပ်မှ အာဖဂန်နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် မိသားစု ၇၇ စုသည် အီရန်မှ အာဖဂန်နစ္စတန်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကော်မရှင်အရာရှိများက မိသားစု ၁၀၁၃ စုကျော်အား ငွေသားအကူအညီ (အာဖဂန်လူမျိုး သန်းပေါင်းများစွာ) ပေးအပ်ခဲ့ပြီး မိသားစုရာပေါင်းများစွာကို အစိုးရယာဉ်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးခရီးပန်းတိုင်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
မိနစ်နှင့် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များပါရှိသော အခမဲ့ SIM ကတ် ၉၄၆ ခုကိုလည်း ပြန်လာသူများထံ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီး နယ်စပ်စခန်းများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဖဂန်ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာများအရ အာဖဂန်ဒုက္ခ သည်ထောင်ပေါင်းများစွာကို မိမိတို့၏နိုင်ငံသို့ အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ခြင်းသည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဤဒုက္ခသည်များစွာသည် တာလီဘန်များနှင့် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပိုမိုပြင်းထန်လာသော ပါကစ္စတန်၏ အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ခြင်းမူဝါဒများကြောင့် အတင်းအကျပ်ပြန်ပို့ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်၏ ခက်ခဲသောစီးပွားရေးအခြေအနေများတွင် ဒုက္ခသည်များ အမြောက်အမြားပြန်လာခြင်းသည် နိုင်ငံ၏ အကန့်အသတ်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအပေါ် ကြီးမားသော ဖိအားပေးနေကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သတိပေးထားပါတယ်။
