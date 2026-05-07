ရမ်ဒွါန်စစ်ပွဲ၏ အီရန်နိုင်ငံသားများကို ကူညီရန် အေမာမ်အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်မြတ် ၏ အစီအစဉ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အေမာမ်အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်မြတ် သည် အီရန်နိုင်ငံရှိ ရမ်ဒွါန်စစ်ပွဲ၏ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အေမာမ်အလီ (အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော်မြတ် အရာရှိအများအပြားသည် အစည်း အဝေး တစ်ခုတွင် အစီအစဉ်၊ အဆောက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ၎င်းကို မည်သို့အကောင် အထည်ဖော်ရ မည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၎င်းတို့ ၏ လက်ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲ အတွင်း အီရန်နိုင်ငံသားများ၏ ဒုက္ခများကို ကူညီ သည့်အနေဖြင့် အေမာမ်အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာ တော်မြတ် သည် အီရန်နိုင်ငံသားများအား ကယ်ဆယ်ရေးပေးရန် ကြီးမားသော လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထား မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု စတင်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အားလုံး ပြီးမြောက်ပြီး တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် လိုအပ်သူများအား ချက်ချင်းနှင့် ပုံမှန်အကူအညီများ ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
