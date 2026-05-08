ရန်သူသည် မိမိ ၏လုပ်ရပ်အတွက် နောင်တရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း အီရန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တပ်မှူး မှ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် အမီးရ် ဟာသမီ က ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့တွင် ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှု ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် နောင်တရ လိမ့်မည်ဟု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီ သည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အထူးလက်ထောက် ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုဟမ္မဒ်ဟစန် ၏ သတင်းစကားကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၎င်း၏စာသားကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး ရန်သူသည် နောင်တရလိမ့်မည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်စစ်တပ်အကြီးအကဲ၏ ဤတိုတောင်းသော်လည်း ခိုင်မာသောကြေညာချက်သည် ဒေသတွင်းတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ရန်သူအား ရှင်းလင်းသောသတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ် ယူဆနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment