ပါကစ္စတန်တွင် ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRIBသတင်းအေဂျင်စီ မှ "Daily Jang" သတင်းဌာနကို ကိုးကား၍ ပါကစ္စတန် ရေနံဝန်ကြီးဌာနသည် တရားဝင် အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဓာတ်ဆီတစ်လီတာ၏ ဈေးနှုန်းမှာ ရူပီး ၁၄.၉ မှ ရူပီး ၄၁၄ အထိ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၉၂၀၀၀ သိုမာန်) မြင့်တက်လာကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဤကြေငြာချက်အရ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာလည်း ရူပီး ၁၅ မှ ရူပီး ၄၁၄ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ရေနံဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းရင်းမြစ်များက လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ "levies" ဟုလူသိများသော အစိုးရအခွန်ပမာဏလည်း မြင့်တက်လာကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဓာတ်ဆီတစ်လီတာလျှင် အခွန် ၁၀၃ မှ ၁၁၇ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ရေနံဝန်ကြီးဌာနက ဈေးနှုန်းအသစ်များကို ယနေ့ (စနေနေ့) မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ကြာ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်းသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ် များအတွင်း စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားများနှင့် ရေနံတင်သွင်းမှုအပေါ် အလွန်အမင်းမှီခိုနေရမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားလာနေချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေခြင်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြေခံကုန်စည်များ၏ ဈေးနှုန်းများကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သတိပေး ထားပါတယ်။
