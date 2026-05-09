အီရန်အပေါ်စစ်ပွဲသည် အမေရိကန်၏ ဟန့်တားနိုင်စွမ်းကို ယိုယွင်းစေခဲ့ပါတယ် / နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
နိုင်ငံတကာသတင်းစာများနှင့် မီဒီယာများသည် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား လက်ရှိနားလည်မှုများ၏ အကျိုး ဆက်များ၊ အီရန်အပေါ်စစ်ပွဲ၏ အာရှတွင် ဝါရှင်တန်၏ ဟန့်တားနိုင်စွမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှုများ၊ ဂါဇာ အခြေအနေ၊ ဗြိတိန်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း နှင့် အစ္စရေးအထက်တန်းလွှာများ၏ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုတို့ကို မိမိတို့၏သတင်းများတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အယ်လ်ဂျာဇီးရာ၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဗြိတိန်သတင်းစာ "The Times" က ဝါရှင်တန်နှင့် တီဟီရန်အကြား မည်သည့်သဘောတူညီချက်မဆို ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို တဖြည်းဖြည်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးဖိအားများ လျှော့ချခြင်းအပါအဝင် မြန်ဆန်သောအောင်မြင်မှုများကို ယူဆောင်လာနိုင်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သော်လည်း အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ရက် ၃၀ ကာလအတွင်း စတင်မည့် အငြင်းပွားဖွယ်ဖိုင်များအပေါ် ညှိနှိုင်းမှုများဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။
သတင်းစာက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သဘောတူညီချက်တွင် နှစ်ဖက်အကြား အဓိကနှင့် အရင်းခံ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို မဖြေရှင်းဘဲ စစ်ရေးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် အထွေထွေ နားလည်မှုများ အများဆုံးပါဝင်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ယုံကြည်ကြကြကြောင်း လက်ရှိသဘောတူညီချက် ကို ယာယီနှင့် ပျက်စီးလွယ်သောပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေစေသည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင်မူ New York Times သတင်းစာက အီရန်ကို စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော စစ်ရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်လေ့လာသုံး သပ်သူများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤလေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်၏ လက်နက် သိုလှောင်မှု လျှော့ချခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ထိုင်ဝမ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဝါရှင်တန်၏ တရုတ်အပေါ် တားဆီးနိုင်စွမ်းကို အားနည်းစေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘေဂျင်းသည် ဤအခြေအနေကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အနာဂတ်တွင် တွေ့ဆုံရန် မိမိ ၏ရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာ စေရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြောင်း သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက စစ်ပွဲသည် ရှည်လျားသောစစ်ပွဲများအတွင်း အမေရိကန်၏ စစ်လက်နက်တိုက်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် အားနည်းချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်ကျွမ်းကျင်သူများက ယုံကြည်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင် "Time" မဂ္ဂဇင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကိုရူဘီယိုနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို ၁၄ တို့ တွေ့ဆုံမှုသည် ဝါရှင်တန်နှင့် ဗာတီကန်အကြား ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လာမည့် အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ရူဘီယို၏ အလားအလာရှိသော ရည်မှန်းချက်များကို တိုင်းတာရန် နိုင်ငံရေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
"Independent" သတင်းစာကလည်း ဗြိတိသျှဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲများတွင် လေဘာပါတီ ရှုံးနိမ့်ခြင်းသည် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် "Keir Starmer" ၏ လူကြိုက်များမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားကြောင်း ညွှန်ပြနေပြီး ပြည်တွင်းဖိအားများ မြင့်တက်လာပြီး "Nigel Farage" ဦးဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပါတီသည် ထောက်ခံမှု ပိုမိုရရှိနေသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
