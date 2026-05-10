  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ပါက ပစ်မှတ်ထားမည်ဟု အီရန် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က သတိပေး

၁၀ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1812589
အီရန်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ပါက ပစ်မှတ်ထားမည်ဟု အီရန် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က သတိပေး

အီရန်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ပါက ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ပါက ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စင်တာများနှင့် ရန်သူသင်္ဘောများကို ပစ်မှတ်ထားမည်ဟု အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရေတပ်က လူမှုမီဒီယာ ပလက်ဖောင်း တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မက်ဆေ့ချ်တွင် ဒေသတွင်းရှိ အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ကုန်သွယ်ရေး သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက် နိုင်ခြေရှိမှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

မက်ဆေ့ချ်တွင် «   » သတိထားပါ။ အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက် ပါက ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စင်တာများနှင့် ရန်သူသင်္ဘောများကို ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခံရမည်” ဟု ဖော်ပြ ထား သည်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha