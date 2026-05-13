အီရန် နှင့် အိုမန်တို့သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားရှိ သင်္ဘောများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်

အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်နှင့် အိုမန်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များသည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားရှိ နောက်ဆုံးအခြေအနေ နှင့် မတ်စကတ်တွင် သင်္ဘောများ ဘေးကင်းစွာ ဖြတ်သန်းသွား လာခြင်း နှင့် ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဤဆွေးနွေးပွဲများသည် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ နှင့် အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်ရှိဆွေးနွေးမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံတကာဥပဒေ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဘာစ် ဘာကဲရ်ပူးရ် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအေဂျင်စီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးအတွင်း နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအပေါ် မိမိ တို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာ အခွင့် အရေးများနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းကို မိမိတို့၏ နယ်မြေ ပင်လယ် နယ်နိမိတ် ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့်လည်း သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အိုမန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း (IMO) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Arsenio Dominguez သည်လည်း အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပြီး သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
