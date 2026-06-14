အိန္ဒိယက အမေရိကန်သံ တမန်ကို ဆင့်ခေါ်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများ တိုက်ခိုက်ခံရမှုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အိုမန်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများ တိုက်ခိုက်ခံရမှု သည် အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန်အကြား သံတမန်ရေးတင်းမာမှုများကို တိုးမြင့်စေခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယအစိုးရသည် နယူးဒေလီရှိ အမေရိကန်သံတမန်အဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြီးအကဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆင့်ခေါ်ပြီး တရားဝင်ကန့်ကွက်မှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းမှာ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များသည် နိုင်ငံတကာရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေး၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အရာရှိများ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်သံတမန်ကိုယ်စားလှယ်ထံ အလားတူသတင်းစကားကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင် အိန္ဒိယရေကြောင်းဝန်ကြီး ဆာဘာနန်ဒါ ဆိုနိုဝေါလ် က အိုမန်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ရေနံတင် သင်္ဘော တစ်စင်း တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားသော အိန္ဒိယရေတပ်သား သုံးဦးကို ဘေးကင်းစွာ တွေ့ရှိ ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဤသတင်းကို အိန္ဒိယရေကြောင်းသွားလာသူများသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး မနိုးဇ် ယာဒပ်ဗ် ကလည်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် ယင်းဖြစ်ရပ်အပေါ် ပြင်းထန်စွာ မကျေမနပ်ဖြစ်မိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က အမေရိကန်သံရုံးတာဝန်ခံကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ရှင်းလင်းချက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နာဂါရာ့ဂျ် နိုင်ဒူးက အမေရိကန်သံတမန်ကိုယ်စားလှယ် ဂျေဆန် မက်စ်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းလုပ်ရပ်အပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ပလောင်းအလံအောက်တွင် ခုတ်မောင်းနေသော ရေနံတင်သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၂၄ ဦး အပါအဝင် လူ ၂၈ ဦး လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်ဗဟိုကွပ်ကဲရေးဌာနက အဆိုပါသင်္ဘောသည် အီရန်ရေပိုင်နက်သို့ ဦးတည် နေကြောင်း၊ ယင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် နယူးဒေလီက ဤကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေ သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment