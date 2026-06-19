ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အမိန့်များသည် လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးအီရန်နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံခုခံကာကွယ်ရေး တပ်ဦး၏အခွင့်အရေးများအပေါ် ညှိနှိုင်းမှုမရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် သည် ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့် မဟာဗျူဟာမြောက်နှင့် ထိုးထွင်း သိမြင်မှုရှိသော သတင်းစကားအပေါ် တုံ့ပြန်စဉ် ရဲဟ်ဗရ် ၏ အမိန့်များကို လမ်းကြောင်းဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အီရန်နှင့် ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခွင့်မပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီအား မိမိ ၏ သတင်းစကားတွင် ပညာရှိလမ်းညွှန်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အပြီးသတ်ခဲ့သော်လည်း အီရန်နှင့် ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၏ အခွင့်အရေးများကို ရန်သူထံမှ ရယူရန် အဓိက ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ခက်ခဲပြီး ရှုပ်ထွေးသော အဆင့်တစ်ခု စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဤသတင်းစကားက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကို ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ကြေငြာချက်က အမေရိကန်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်စားရာတွင် အီရန်၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အမိန့်များသည် သူ့အတွက် လမ်းညွှန်မူတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အီရန်ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ခုခံတွန်းလှန်ရေးဝင်ရိုးကို သစ္စာဖောက်မှုနှင့် ဖိအားပေးမှုများမှတစ်ဆင့် ထိခိုက်စေခွင့်မပြုကြောင်း မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟိုစိုင်းန်နီဂိုဏ်းနှင့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအရ အမှန်တရားနှင့် မှားယွင်းမှုတို့၏ ရှေ့တန်းများ အကြား စစ်မှန်သော ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးသည် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မှားယွင်းမှုကို ခိုင်မာစွာ ဆန့်ကျင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သံတမန်ရေးသည်လည်း ဤတိုက်ပွဲတွင် အရေးကြီးသော နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌက ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ စစ်မှန်သော အာမခံချက်မှာ ၎င်း၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမဟုတ်ဘဲ အီရန်၏ သားများ၏ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနှင့် မကြာသေးမီက စစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီများက ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သော အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ စွမ်းအား ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် အတိတ်ကာလကဲ့သို့ပင် ၎င်း၏ အနီရောင်မျဉ်းများ၊ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို လိုက်နာရာတွင် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမှုများသည် အီရန်ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများရရှိရန် ရုန်းကန်နေရသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ရန်သူက အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် ဖိအားပေးသည့် မူဝါဒမျိုးကို လက်ခံကျင့်သုံး ပါက အီရန်နိုင်ငံသည် ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်ရန် တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က မိမိ ၏ သတင်းစကားကို ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ လမ်းညွှန်မှုသည် လာမည့် ညှိနှိုင်းမှုများ၏ သိမ်မွေ့သော အဆင့်တွင် အီရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို စည်းလုံးညီညွတ်စေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment