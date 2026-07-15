  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

လတ်တလော အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၂၆၀ ဦး ဒဏ်ရာရ ၊ ၂၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း အီရန်ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်

၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၀:၀၀
News ID: 1840807
လတ်တလော အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၂၆၀ ဦး ဒဏ်ရာရ ၊ ၂၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း အီရန်ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်

အီရန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လတ်တလော အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် လူပေါင်း ၂၆၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၂၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ကျဆုံးသူများအနက် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး ငယ်များ လည်း ပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လတ်တလော အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် လူပေါင်း ၂၆၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၂၆ ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ကျဆုံးသူများအနက် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဌာန အကြီးအကဲ ဟိုစိုင်းန် ကရ်မာန်ပူးရ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်း X ၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်တွင် လတ်တလော အမေရိကန်၏ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျဆုံးသူများအနက် အမျိုးသမီး ၃ ဦးနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေး ၆ ဦး ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထို့အပြင် ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက် လူနာ ၂၂၂ ဦးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ဆက်လက်ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha