ယူကရိန်းတွင် ဇယ်လင်စကီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ရှားပါးဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews ၏ အစီရင်ခံစာအရ ယနေ့နံနက်တွင် ယူကရိန်းမြို့အများအပြား၌ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မီခိုင်လို ဖက်ဒေါရော့ဖ် (Mykhailo Fedorov) ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းအပေါ် ဆန့်ကျင်သည့် အကြီးစား ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
AFP သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ မြို့လယ်ရင်ပြင်တွင် လူပေါင်း ၁,၀၀၀ ကျော် စုဝေးခဲ့ပြီး၊ ယူကရိန်း နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီဆိုကာ ယူကရိန်းနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ အလံများကို ကိုင်ဆောင်၍ "ရှက်ဖွယ်ကောင်းတယ်"၊ "ဖက်ဒေါရော့ဖ်ကို ပြန်ခန့်အပ်ပေး" ဟု ကြွေးကြော်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဖက်ဒေါရော့ဖ်သည် လွန်ခဲ့သော ခြောက်လကသာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြီး၊ ရုရှားနှင့် လေးနှစ်ကျော်ကြာ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယူကရိန်းစစ်တပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းသူအဖြစ် လူသိများခဲ့ပါတယ်။
France 24 ၏ အဆိုအရ ယူကရိန်းသည် မကြာသေးမီလများအတွင်း စစ်ရေးအခြေအနေတွင် အားသာချက်အချို့ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ရုရှားတပ်များ၏ ရှေ့တိုးမှုကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သလို၊ တာဝေးပစ်ဒရုန်းများဖြင့် ရုရှား၏ ရေနံစက်ရုံများနှင့် စစ်ရေးပစ်မှတ်များကို ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ယခုလို ဝန်ကြီးကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် စစ်တပ်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုနှင့် မသေချာမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေသတွင်းမီဒီယာများကလည်း အိုဒက်ဆာ (Odesa)၊ လဗစ်ဗ် (Lviv) နှင့် ဒနီပရို (Dnipro) အပါအဝင် အခြားမြို့များတွင်လည်း အလားတူ ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ဒေါရော့ဖ်သည် မနေ့ညက ၎င်း၏ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုနုတ်ထွက်မှုသည် သမ္မတ ဗိုလိုဒီမီယာ ဇယ်လင်စကီး၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အပြောင်းအလဲများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့တွင် ယူကရိန်းပါလီမန်က အစိုးရအဖွဲ့အသစ်အပေါ် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ယခုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ကို မထုတ်ပြန်သေးသော်လည်း၊ ဆန္ဒပြသူများက ဖက်ဒေါရော့ဖ်နှင့် ယူကရိန်းတပ်မတော် အကြီးအကဲ အိုလက်ဆန်ဒါ စီယာစကီး (Oleksandr Syrskyi) တို့အကြား စစ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့် ယခုလို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
#ယူကရိန်း
#ဆန္ဒပြမှု
#ဇယ်လင်စကီး
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment