အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယနေ့ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ ဗီဒီယိုတစ်ခုသည် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် အလွန်ပျံ့နှံ့ နေပါ သည်။ အချို့လူများက ထိုဗီဒီယိုကို “အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပေါ် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်” ဟုဆိုကာ မျှဝေနေကြပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက် မရှိပါ။
ရရှိထားသော သတင်းအချက်အလက်များအရ ဤအရာသည် ရောင်ဇာတော် ၏ အလုပ်လုပ်နေသော နေရာ (လုပ်ငန်းခွင်) တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ (short circuit) သို့မဟုတ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်း ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးလောင်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော မီးခိုးများသာ ဖြစ်ပါသည်။ မီးကို အချိန်မီ ထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဤဖြစ်ရပ်ကြောင့် လူအသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်း မရှိသကဲ့သို့ ရောင်ဇာတော် ၏ အဓိကနေရာများတွင်လည်း ပစ္စည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု မရှိပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ အတည်ပြုချက်မရှိသော ကောလာဟလများနှင့် မမှန်ကန်သော သတင်းများကို မဖြန့်ဝေကြပါနှင့်။ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ မျှဝေပေးကြပါ၊ သို့မှသာ လူများအကြား မလိုအပ်သော စိုးရိမ် ပူပန်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ။ မုအ်မင်န် (ယုံကြည်သူ) အားလုံးကိုလည်း မိမိ၏ အမန် (ကာကွယ်မှု) အောက်တွင် ထားရှိတော်မူပါစေ။
ဝစလာမ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment