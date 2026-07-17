  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

မရှ်ဟဒ်ရှိ အေမာမ်‌ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်း မမှန်ကန်၊ လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့် မီးလောင်မှုသာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်

၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၆:၅၃
News ID: 1841350
မရှ်ဟဒ်ရှိ အေမာမ်‌ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသော သတင်း မမှန်ကန်၊ လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့် မီးလောင်မှုသာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်

လူမှုကွန်ရက်များတွင် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ သည် ဟုဆို သော ဗီဒီယိုတစ်ခု ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း ယင်းသတင်းမှာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် ရှဟီးဒ် ရဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဂူဗိမာန်တော်ကို တိုက်ခိုက်ခံရပြီး မီးလောင်နေသည်ဟုဆိုကာလည်း ကောလာ ဟလများ ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိပါသည်။ ဗီဒီယိုထဲတွင် တွေ့ရသော မီးခိုးများသည် လုပ်ငန်းခွင်နေရာတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော မီးလောင်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကာ လူထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့် ရောင်ဇာတော် အတွင်း ပစ္စည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု မရှိခဲ့ပါ။ အောက်တွင် အူရဒူဘာသာဖြင့် ပြောဆိုထားသော အကြောင်းအရာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပာယ် မပျက်ဘဲ အစအဆုံး အဗ်နာ မြန်မာပိုင်း မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။

Download 1 MB

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ယနေ့ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ၏ ဗီဒီယိုတစ်ခုသည် လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင် အလွန်ပျံ့နှံ့ နေပါ သည်။ အချို့လူများက ထိုဗီဒီယိုကို “အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် အပေါ် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်” ဟုဆိုကာ မျှဝေနေကြပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက် မရှိပါ။

ရရှိထားသော သတင်းအချက်အလက်များအရ ဤအရာသည် ရောင်ဇာတော် ၏ အလုပ်လုပ်နေသော နေရာ (လုပ်ငန်းခွင်) တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ (short circuit) သို့မဟုတ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်း ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးလောင်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော မီးခိုးများသာ ဖြစ်ပါသည်။ မီးကို အချိန်မီ ထိန်းချုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဤဖြစ်ရပ်ကြောင့် လူအသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်း မရှိသကဲ့သို့ ရောင်ဇာတော် ၏ အဓိကနေရာများတွင်လည်း ပစ္စည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု မရှိပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ အတည်ပြုချက်မရှိသော ကောလာဟလများနှင့် မမှန်ကန်သော သတင်းများကို မဖြန့်ဝေကြပါနှင့်။ မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ မျှဝေပေးကြပါ၊ သို့မှသာ လူများအကြား မလိုအပ်သော စိုးရိမ် ပူပန်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ။ မုအ်မင်န် (ယုံကြည်သူ) အားလုံးကိုလည်း မိမိ၏ အမန် (ကာကွယ်မှု) အောက်တွင် ထားရှိတော်မူပါစေ။

ဝစလာမ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha