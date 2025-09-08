ကိုင်ရိုမြို့တော် ရှိ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ဗလီတတ်ကျောင်းတော် တွင် မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီးက်နာ သတင်းဌာန နှင့် အလ်ယောင်မွန်စ်စာဗေအ် ၏ အဆိုအရ မွေးနေ့အခါသမယတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ မြို့တော် ကိုင်ရိုရှိ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ဗလီတတ်ကျောင်းတော် တွင် ကျင်းပ သည့် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနားကို ဒေါက်တာ နဇီးရ် မိုဟမ္မဒ် အယာဒ် (အီဂျစ်နိုင်ငံ မုဖ်သီ )၊ ဒေါက်တာ အလီဂျူမ်အအ် (အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် အိုလမာ အဖွဲ့ဝင် ) နှင့် မိုဟမ္မဒ် အဗ်ဒိုဒ်ဒါယန်းမ် အလ်ဂျွန်ဒီ (အစ္စလာမ့် သုတေသနဌာန၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်) အပါအဝင် အီဂျစ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တာဝန် ရှိသူများ နှင့် ပြည်သူ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
တမန်တော်မြတ် (ဆွ)၏ မိန့်ခွန်းများနှင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းတို့ကို ဖော်ညွှန်းသည့် ဆူဖီအမိန့်များဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးကောင်စီမှ ဤအခမ်းအနား ကို စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာ အီဂျစ်လူမျိုး ဆူဖီများ ဖြစ်ကြပြီး အဖြူရောင် ၀တ်ဆင်ထားသော ပါဝင်သူများသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) အား မိမိ တို့၏ ဆည်းကပ်မှု နှင့် ချစ်မြတ်နိုးမှုကို ဖော်ပြကြပြီး မီလာဒွန်နဘီ (ဆွ) ကျင်းပခြင်းသည် အစ္စလာမ့်စံနှုန်းများ သက်တမ်းတိုးရန် အခွင့်အရေးဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဆင့်မြင့် ဆူဖီယဟ် ကောင်စီ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဗ်ဒိုလ် ဟာဒီ အလ်အလ်က်ဆ်ဗါ မှ ဤ အခမ်းအနား အတွက် ဂျာမေအ်အလ်အဇ်ဟရ် ၏ ကျောင်းအုပ် ရှိက်ခ် အဲဟ်မဒ် အလ်သွယီးဗ် ၊ အီဂျစ် သာသနာရေး ဝန်ကြီး ၊ အီဂျစ် မုဖ်သီ တို့နှင့် အပြည့်အဝ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဘီအိုလ်အောင်ဝဲလ် လသည် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု နှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာ ကိုယ်တော် နှင့် ကိုယ်၏ အနွယ်တော်မွန် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ပေါ်သို့ ကျရောက်ပါစေ ) ကို ဖွားမြင်ခြင်း၏ မင်္ဂလာရှိသောလဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထိုက်ပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင် မွတ်စလင်မ်များသည် မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဘဝတည်ဆောက် မှု အကျင့်စာရိတ္တ မွန် တို့ကို စံပြုပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းစကားကို မြှင့်တင် ကြပါတယ်။
