ကာတာ တွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ တိုက်ခိုက်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး

Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကာတာနိုင်ငံအပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးကို ခခဲ့ကြပါတယ်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အရ ကာတာရှိ ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီက အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့် ပါကစ္စတန်တို့၏ တောင်းဆိုချက်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြန်လည် သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယမန်နေ့က ကာတာရှိ ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များကို အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်များက တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များက ဘေးကင်းကြောင်း သိရပါတယ်။
