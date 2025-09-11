  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကာတာ တွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ တိုက်ခိုက်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး

၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၄၁
News ID: 1725817
ကာတာ တွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ တိုက်ခိုက်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး

ကာတာအပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီများ ရန်စ တိုက်ခိုက် ပြီးနောက် ပါကစ္စတန် နှင့် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ တို့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးခေါ်ယူရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကာတာနိုင်ငံအပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးကို ခခဲ့ကြပါတယ်။

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အရ ကာတာရှိ ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီက အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့် ပါကစ္စတန်တို့၏ တောင်းဆိုချက်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြန်လည် သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။

ယမန်နေ့က ကာတာရှိ ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်များကို အစ္စရေးတိုက်လေယာဉ်များက တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များက ဘေးကင်းကြောင်း သိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha