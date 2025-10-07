အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ဟောင်း ကွယ်လွန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်သူ နှင့် အကြီးတန်း အိုလမာ ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် သည် ကာလကြာရှည် နာမကျန်းမှုဖြင့် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အလ္လာဟ် အမိန့် ခံယူသွားပါတယ်။
မရ်ဟွန်မ် ၏တရားဝင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် အဆိုပါသတင်းကို အတည်ပြုပြီး ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နှင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏အလိုတော်ကို လက်အောက်ခံ သောစိတ်ဖြင့် ပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် အာရပ် နှင့် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၊ မရ်ဟွန်မ် ၏ မိသားစုနှင့် ကျောင်းသားများအား ဝမ်းနည်းကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် ၏ နမာဇ် ဇေ မိုင်းယသ် အား နမာဇ် ဇေ ဇဟိုရ် အပြီး အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ၏ မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ကြီး တွင် ဝတ်ပြုခဲ့ပြီး အဆ်ရ် နမာဇ် အပြီး ရုပ်အလောင်း အား အီဂျစ်နိုင်ငံ ဇကာဇီးက် ပြည်နယ်ရှိ ဘနီအာမေရ် ရွာ ၏ ဟာရှင်မ်မီယဟ် ရပ်ကွက် ရှိ မရ်ဟွန်မ် ၏ မိသားစုသင်္ချိုင်း တွင် ဒဖ်နာ ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက် ၁၉၁ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ပညာရေးလိုင်စင်ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်ရရှိပြီးနောက် သူသည် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ၏ ဟဒီးစ် ဌာနတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါတယ်။
ထို့နောက် ဟဒီးစ် မေဂျာ ၌ သူ၏ မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့များ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ဟဒီးစ် ၏ ပါမောက္ခအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဇကာဇီးက် ရှိ ဓမ္မဗေဒ တက္ကသိုလ် ၏ အကြီး အကဲဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အလ်အဇ်ဟရ် တက္ကသိုလ် ၏ ကျောင်းအုပ် ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါက်တာ အဲဟ်မဒ် အုမရ် ဟာရှင်မ် သည် မိမိ ၏ ပညာရေး လှုပ်ရှားမှုများ အပြင် အီဂျစ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး ဗျူရို လှုပ်ရှားမှု နှင့် ရှူရာ ကောင်စီ တွင် ပါဝင်ခြင်း အပါအဝင် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေး နယ်ပယ် များတွင်လည်း တက်ကြွ လှုပ်ရှား ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မရ်ဟွန်မ် သည် အီဂျစ်ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသမဂ္ဂ၏ ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားဘာသာရေးအစီအစဉ်များကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။
