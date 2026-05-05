  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

နေတန်ယာဟု က အီရန်ကိုတိုက်ရန် အကြိမ်ကြိမ် လှုံ့ဆော် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဝန်ခံ

၅ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
News ID: 1810419
နေတန်ယာဟု က အီရန်ကိုတိုက်ရန် အကြိမ်ကြိမ် လှုံ့ဆော် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဝန်ခံ

အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဘားမားက ဇီယွန်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်သည် အမေရိကန်အစိုးရအဆက်ဆက်ကို အဆက် မပြတ် ဖိအား ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဝါရှင်တန်က အီရန်ကို တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအရ အရေးယူရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်မဂ္ဂဇင်း The New Yorker က အိုဘားမား၏ ကြေညာချက်ကို ကိုးကား၍ ၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် နေတနယာဟု သည် ဝါရှင်တန်က အီရန်ကို တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအရ အရေးယူရန် အမေရိကန်အစိုးရများအပေါ် မတူညီသောအချိန်များတွင် နိုင်ငံရေးဖိအားများ တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

နေတန်ယာဟု သည် အီရန်နှင့် ပဋိပက္ခဆီသို့ သူ့ကို အဆက်မပြတ် ပို့ဆောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး အမေရိကန်ကို စစ်ပွဲဆီသို့ လှုံ့ဆော်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ငြင်းခုံမှုများကို အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြခဲ့ကြောင်း အိုဘားမားက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းက အစ္စရေး၏ လက်ရှိစစ်ပွဲလိုလားသော မူဝါဒများအပေါ် ပြင်းထန်သော သံသယများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး နေတန်ယာဟု စတင်ခဲ့သော စစ်ပွဲသည် အစ္စရေးအတွက် အကျိုးရှိ မည်ဟု အလွန်အမင်း သံသယရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

နေတန်ယာဟု ၏ ထရမ့် အပေါ် သဘောထားသည် သူ့နောက်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး အီရန်ကို စစ်တိုက်ရန် ထရမ့်  ကို ဆွဲဆောင်ရန် ယခင်က တင်ပြခဲ့သည့် ငြင်းခုံမှုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အိုဘားမားက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha