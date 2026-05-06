အီရန်စစ်ပွဲကြောင့် Lufthansa သည် ယူရို ၁.၇ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးမှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရ

Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ Lufthansa သည် အီရန်ကို စစ်ပွဲနှင့် ဂျက်လေယာဉ်ဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှု ကြောင့် ယူရို ၁.၇ ဘီလီယံကျော် ဆုံးရှုံးမှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပ၏ အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော ဂျာမန်လေကြောင်းကုမ္ပဏီကြီးက ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသတွင် စစ်ရေးတင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် လောင်စာဆီထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေပြီး လည်ပတ်စရိတ်များကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်စေကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် Lufthansa ၏ CEO က ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းသမိုင်းတွင် အပြင်းထန်ဆုံး လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လောင်စာဆီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ထက် ယူရို ၅၀ သန်း ပိုမိုသုံးစွဲနေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည် စီစဉ်ထားသော လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၂၀၀ ကို ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ဝန်ထမ်း ၃၀၀၀ ကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ရေနံဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၃၀ အထက်သို့ မြင့်တက် သွားကြောင်းနှင့် ဥရောပလေကြောင်းလိုင်းများ၏ အရှုံးပေါ်မှုမှာ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ယူရို ၁၅ ဘီလီယံ ကျော်သွား မည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်များက အလေးပေးပြောကြားကြပါတယ်။ Lufthansa သည် ဂျာမနီအစိုးရထံမှ အရေး ပေါ်ချေးငွေ ယူရို သန်း ၅၀၀ ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
