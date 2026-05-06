အီရန်က အဘူဒါဘီအား အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရပ်တန့်ရန် သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့နှင့် ယူအေအီး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ဤအစီအမံများသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ယူအေအီး၏ အီရန်အပေါ် ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုလည်း ပယ်ချခဲ့ပြီး အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ သည် အမေရိကန်၏ ဖျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်ရန်သာဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီက အမေရိကန်စစ်တပ်၏ တရားမဝင်နှင့် ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များအတွင်း ယူအေအီးသည် အမေရိကန်နှင့် စစ်ရေးနှင့် စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အိမ်နီးချင်းကောင်းဝါဒနှင့် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်းကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေသော်လည်း အီရန်သည် ဒေသတွင်းနှင့် မွတ်စလင်မ်အွန်မ်မဟ် ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အမြင့်ဆုံး စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် သည်းခံမှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ယူအေအီး၏ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး စစ်စခန်းများကို လက်ခံပေးခြင်းသည် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အီရန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အီရန်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်ခံ ရပါက တီဟီရန်သည် လိုအပ်သော အစီအမံအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ် မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
