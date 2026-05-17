အိုမန်မွတ်စလင်မ်မုဖ်သီချုပ် က ပါလက်စတိုင်းအရေးကို ထောက်ခံရန် မွတ်စလင်မ်များကို တိုက်တွန်း

၁၇ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၇
News ID: 1815606
အိုမန်မွတ်စလင်မ်မုဖ်တီချုပ်သည် အယ်လ်ကစာမ်တပ်မဟာများ၏ တပ်မှူး အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် (အဘူ ဆူဟိုက်ဗ်) ၏ ​​အာဇာနည်အဖြစ် ကျဆုံးမှုအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားရင်း မွတ်စလင်မ်များအနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်းအရေးကို ထောက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အိုမန်မွတ်စလင်မ်မုဖ်တီချုပ် အဲဟ်မဒ် ဘင်န် ဟမ်ဒ် အလ်ခလီလီ သည် ယနေ့တွင် ဟားမတ်စ်လှုပ်ရှားမှု၏ စစ်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်သော အာဇာနည် အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် (အဘူ ဆူဟိုက်ဗ်) အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဇီယွန် ဝါဒီရာဇဝတ်မှုကို ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။

အယ်လ်ကစာမ် တပ်မဟာများ၏ အသက်ပေးလှူခဲ့ရသော တပ်မှူးကြီး ဆုံးရှုံးမှုအတွက် သူ၏ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲမှုကို ဖော်ပြရင်း၊ ၎င်းနှင့် အခြားပါလက်စတိုင်း အာဇာနည်များအပေါ် ဇိုင်ဝါဒီရန်သူ၏ ကျူးကျော်မှုကို ရှုတ်ချခဲ့ပြီး၊ အပြစ်မဲ့ အာဇာနည်အားလုံးအပေါ် ကရုဏာတော်ရှိစေရန်နှင့် အစ္စလာမ်ခုခံရေးအဖွဲ့အားလုံးအတွက် ဘုန်းကြီးပြီး ရှင်းလင်းသောအောင်ပွဲရရှိရန် အနန္တတန်ခိုးရှင်အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သခင်ထံ ဆုတောင်းခဲ့ ပါတယ်။

အိုမန်နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ် များအားလုံးသည် ပါလက်စတိုင်း၏ တရားမျှတသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ထောက်ခံရန် လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။

အဇ်ဇိုဒ်ဒီးန် အယ်လ်ဟဒါဒ် (အဘူ ဆူဟိုက်ဗ်) သည် ဂါဇာမြို့လယ်တွင် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူ၏ ကြောက်မက် ဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ကြံမှုတစ်ခုအပြီးတွင် မကြာသေးမီက ၎င်း၏ဇနီး၊ သမီးနှင့် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးအချို့နှင့် အတူ အသက်ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

