အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများသည် တရားရုံးတွင် အလံများ လွှင့်ထူခြင်းဖြင့် အီရန်ကို ထောက်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ Lokataru Indonesia ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Delpedro Marhan သည် ကြံ့ကြံ့ခံခုခံမှုကို ထောက်ခံမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော အခြားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများစွာနှင့်အတူ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းမပြုမီ အီရန်အလံကို လွှင့်ထူခဲ့ပါတယ်။ Delpedro သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူနှင့် ဖိနှိပ်ခံရသော ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများကို ထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအပေါ် အစ္စရေးလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော Delpedro နှင့် အခြားနိုင်ငံ ရေးလှုပ်ရှား သူသုံးဦးကို တရားသူကြီးအဖွဲ့မှ အပြစ်မရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ပီဒရို အမည်ပြောင်ဖြင့် လူသိများသော ပီဒရို သည် အီရန်ကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အီရန်ကို ထောက်ခံပါသည် ဟု ပီဒရို က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သူ၏ သတင်းစကားအပြင်၊ ပီဒရို သည် ပါလက်စတိုင်းလွတ်လပ်ရေးကို ထောက်ခံကြောင်းလည်း ကြေငြာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ပရာဘိုဝို ဆူဘီယန်တိုအား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအား ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနှင့် သမ္မတ ပရာဘိုဝို ဆူဘီယန်တိုအား ငြိမ်းချမ်း ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ပြီး ပါလက်စတိုင်းလွတ်လပ်ရေးကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် ရပ်တည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုပါသည် ဟု ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
