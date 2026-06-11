  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စခန်းများအပေါ် IRGC လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၄
News ID: 1825987
ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စခန်းများအပေါ် IRGC လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်

IRGC လေတပ်နှင့် ရေတပ်တို့သည် Ali Salem၊ Ahmed Al Jaber နှင့် Sheikh Issa လေတပ်စခန်းများရှိ အမေရိကန် စစ်ဘက်ပစ်မှတ် ၁၈ ခုကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ IRGC ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနက IRGC လေတပ်နှင့် ရေတပ်တို့သည် ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်ဘက်စခန်းများကို ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။

ကြေညာချက်အရ ဤစစ်ဆင်ရေးကို Bandar Abbas လေဆိပ်အဆောက်အအုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုယူနစ်အချို့နှင့် IRGC ၏ ကမ်းရိုးတန်းစခန်းများအပြင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ စခန်းများအပေါ် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုများဟု စွပ်စွဲချက်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

IRGC က ဤအဆင့်နှစ်ဆင့်စစ်ဆင်ရေးတွင် အမေရိကန်စစ်ဘက်ပစ်မှတ် ၁၈ ခုကို နံနက်မိုးသောက်ချိန်တွင် ထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ကြေညာချက်အရ ကူဝိတ်ရှိ Ali Salem နှင့် Ahmed Al Jaber လေတပ်စခန်းများအပြင် Sheikh Issa လေတပ်စခန်းကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်စခန်းများကို အောင်မြင်စွာ ပစ်မှတ် ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha