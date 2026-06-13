ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ ရုရှား၏ မဟာဗျူဟာအပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အပေါ် ရန်လိုမှု၏ သက်ရောက်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ စုပေါင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရုရှားအယူဝါဒ၏ အပ်ဒိတ်ဗားရှင်းတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အပေါ် ပူးတွဲရန်လိုမှုသည် "နားလည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေရန် စုပေါင်းနိုင်ငံရေးနှင့် သံတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုများ" လိုအပ်စေခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အီရန်သည် အမေရိကန်အား ၎င်း၏အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ် စေရန် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံများ၏ နယ်မြေကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးရန် တောင်းဆိုထား ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
IRNA ၏ အဆိုအရ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ စုပေါင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရုရှားအယူဝါဒ၏ အပ်ဒိတ်ဗားရှင်းသည် အီရန်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် လုံးဝကိုက်ညီပြီး အပြုသဘောဆောင်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment