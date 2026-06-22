ဆွစ်ဇာလန်ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း ထရမ့်၏ ရန်လိုသော ကြေညာချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အီရန်အား သတိပေးခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်ရှိ မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်များ (ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ... ) ကို ချက်ချင်းထောက်ပံ့ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်၊ မဟုတ်ပါက အမေရိကန်သည် စစ်ရေးအရ ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူ၏ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း "Truth Social" တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ထရမ့်က အီရန်အား လက်ဘနွန်တွင် ရန်လိုသော လုပ်ရပ်များမှ မိမိ ၏ကိုယ်စားလှယ်များကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသို့မဖြစ်ပွားပါက အီရန်အား ထပ်မံပစ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ဤလုပ်ရပ်သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ထက် များစွာ ပိုမိုပြင်းထန်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့၏ ပြီးခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က သဘောတူညီချက်တွင် အထူးသဖြင့် လက်ဘနွန်တွင် တိုက်ပွဲ အားလုံးအဆုံးသတ်ရမည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည့်အချိန်တွင် ယင်းကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Burgenstock အပန်းဖြေစခန်းတွင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်တို့အကြား လက်ရှိလေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment