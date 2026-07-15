ယူအေအီး၏ ဖူဂျိုင်ရာ ရေနံဆိပ်ကမ်းမှ ရေနံတင်ပို့မှု ရပ်တန့်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
HFI သုတေသနအဖွဲ့အစည်းက ဖူဂျိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းသည် ဒေသအတွင်း ရေနံလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ရေနံတင်သင်္ဘောများအား လောင်စာဖြည့်တင်းပေးသည့် အရေးပါဆုံး ဗဟိုချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အီရန်၏ ဒုံးကျည်များက အလွန်ကြီးမားသော ရေနံတင်သင်္ဘော (VLCC) နှစ်စင်းကို ထိမှန်ပြီးနောက် ဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
HFI က ထိုဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ရေနံဈေးကွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုအနေဖြင့် ဘာဗ်ဗိုလ်မန်ဒက်ဗ် ရေကြောင်းလမ်း ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့် တန်းတူအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည် ဟု သတိပေးထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) က အမေရိကန်သည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များသို့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့သည့် လမ်းကြောင်းများကို မလုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ပါက၊ ဝါရှင်တန်နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် အခြား ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့ရေးလမ်းကြောင်းများလည်း ပိတ်ပင်ခံရမည်ကို မျှော်လင့်ထားသင့်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
HFI သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကလည်း အမေရိကန်၏ လုံခြုံရေးအကာအကွယ်သည် ယူအေအီး၏ ရေနံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် စီစဉ်ထားသည့် ရေနံစည်ပေါင်း ၆ သန်းခန့် သည် ဈေးကွက်မှ ဖယ်ရှားခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ပင်လယ်ရေကြောင်း ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Stolt-Nielsen ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာက Wall Street Journal နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပဋိပက္ခများသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ကျော်လွန်ကာ ပိုမိုကျယ်ပြန့် လာနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းကြောင့် ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်း မြင့်တက်လာကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment