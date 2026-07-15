  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ထရမ့်က အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အောင်မြင်မှုများ နှင့် သဘောတူညီချက်အကြောင်း အကြိမ်များစွာ ပြောဆိုခဲ့ဟု Podcast တွင် ဖော်ပြ

၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၂:၄၅
News ID: 1840773
ထရမ့်က အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အောင်မြင်မှုများ နှင့် သဘောတူညီချက်အကြောင်း အကြိမ်များစွာ ပြောဆိုခဲ့ဟု Podcast တွင် ဖော်ပြ

Yasir Rashid Podcast အရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အောင်မြင်မှုများ၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများနှင့် သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ခြေတို့ကို အကြိမ်များစွာ ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Yasir Rashid Podcast တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အီရန်နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို အကြိမ်ရေများစွာ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။

အဆိုပါ Podcast အရ ထရမ့်သည် အီရန်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း အကြိမ် ၁၀၆ ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ အီရန်၏ ရေတပ်နှင့် လေတပ်ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အကြိမ် ၉၀ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

ထို့အပြင် အီရန်နှင့် မကြာမီ သဘောတူညီချက် ရရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြိမ် ၇၅ ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အကြိမ် ၇၀ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။

ထရမ့်၏ ပြောဆိုချက်များ ကို ကြည့် ၍ ထရမ့် သည် ပုံမှန် ခေါင်း မဟုတ်တော့ကြောင်း သိသာ ထင်ရှား နေပြီဖြစ် ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha