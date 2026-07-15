စစ်ပွဲ ၁၀ နှစ်ကြာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝ အသင့်ရှိနေမည်ဟု ရှီးရာဇီး ပြော ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ တီဟီရန်မြို့တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် နှင့် ဖရာဂျာ (အီရန်ရဲတပ်ဖွဲ့) ၏ အာဇာနည်များကို အမှတ်တရကျင်းပသည့် အခမ်း အနား တွင် သတင်း ထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ် လေမီးန် အလီ ရှီးရာဇီး က အာဇာနည်များ ၏ အမှတ်တရ နှင့် ၎င်းတို့၏ လမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာရေးနှင့် အမျိုးသားရေး တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော အခမ်းအနားများသည် ထိုတာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထိုအခမ်းအနားများသည် တီဟီရန်တစ်နေရာတည်းတွင်သာ မကန့်သတ်ဘဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ဖရာဂျာ အဖွဲ့၏ စီစဉ်မှုဖြင့် အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အာဇာနည်များအား ဂုဏ်ပြုရန် ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ စစ်ရေးအသင့်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလီ ရှီးရာဇီး က အီရန်သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် စစ်မြေပြင်မှ မည်သည့်အခါမျှ ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲမတိုင်မီကပင် နိုင်ငံသည် မျက်နှာစာ အမျိုးမျိုးတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအကြောင်း ပြောဆိုနေကြ သော် လည်း လက်တွေ့တွင် ပြီးပြည့်စုံသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟူ၍ မရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက တစ်ခါတစ်ရံ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများသည် စကားလုံးများဖြင့် ဖြစ်ပွားသည့် စစ်ပွဲပုံစံဖြစ်လာပြီး၊ တစ်ခါ တစ်ရံ တိုက်ရိုက်စစ်ရေးပဋိပက္ခအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း ထိုအခြေအနေသည် အီရန်ပြည်သူများ အတွက် အသစ်အဆန်း မဟုတ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက လိုအပ်လာပါက စစ်ပွဲသည် နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ကြာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း အီရန်သည် အပြည့်အဝ ပြင်ဆင်ထားသည့် အနေအထားဖြင့် ရင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် အလီ ရှီးရာဇီးက အီရန်သည် “မြင့်မြတ်သော ကာကွယ်ရေး” ၈ နှစ်တာကာလ အတွင်း ကန့်သတ် ထား သော အရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်း ဘာ့အတ်အစိုးရကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်တွင် အီရန်တွင် ခေတ်မီဒုံးကျည်များ၊ ဒရုန်းများနှင့် အဆင့်မြင့်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ရန်သူများအနေဖြင့် အီရန်ကို ထပ်မံ စမ်းသပ်ရန် မမှန်ကန်သော အမှားကို မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အလီ ရှီးရာဇီးက အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ကျဆုံးပြီးနောက် ရန်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူများကို တော်လှန်ရေးမှ ဝေးကွာသွားစေရန် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ပြည်သူများ သည် ဈာပနအခမ်းအနားတွင် အများအပြား ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် အစ္စလာမ်၊ တော်လှန်ရေးနှင့် ဝေလာယသ် (အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှု) ဘက်တွင် ရပ်တည်နေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ရန်သူသည် ထိုကဲ့သို့သော “မဟာဗျူဟာအမှား” ကို ထပ်မံပြုလုပ်ပါက အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်များ ပိုမိုခိုင်မာလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အနေအထားမှာ ပိုမို အားနည်း လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment