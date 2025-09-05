အီရန် နှင့် တရုတ်တို့သည် ရန်သူများနှင့် ရင်ဆိုင် ရန် စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမို ခိုင်မာ စေမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က တီဟီရန်နှင့် ပေကျင်းတို့သည် နှစ်နိုင်ငံကြား ချစ်ကြည်ရေးကို ထိခိုက်စေလိုသော အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ဖိအားကို ဆန့်ကျင်ရန် အခိုင်အမာ ရပ်တည်သင့်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံနှင့် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးသည် အချိန် ကာလ၏ အရေးတကြီး လိုအပ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က အလေးအနက် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ရှန်ဟိုင်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အား ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးထားသည့် တစ်ဖက်သတ်စနစ်အား ဆန့်ကျင်သည့် ထိရောက် သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယနေ့ လူသားမျိုးနွယ်သည် တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ရှာဖွေလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် အီရန်နှင့် တရုတ်ကဲ့သို့သော နက်နဲသော အမွေအနှစ်နိုင်ငံများထံမှ ခွန်အားယူနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလမ္မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အလေးထားပြီး ဤညွှန်ကြားချက်ကို ဆက်လက်လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိကြောင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ရရှိခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်များ ကို ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုက ပိုမိုအရှိန်အဟုန်မြှင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း အီရန် သမ္မတ မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရှန်ဟိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အီရန်၏ပါဝင်မှုကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် နှင့် အီရန်သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း တို့ကြား ရရှိထားသည့် သဘောတူညီချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက ကတိပြုထားကြောင်းသိရပါတယ်။
အီရန်၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက် အခိုင်အမာ ထောက်ခံကြောင်း တရုတ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ ကတိများ ပြည့်စုံလာမည် ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်အရာ ရှိ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
