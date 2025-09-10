ကာတာ နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဒိုဟာရှိ ဟားမတ်စ်များအပေါ် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုတ်ချ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကာတာသည် ဒိုဟာရှိ ဟားမတ်စ်များအပေါ် “ရဲဘောကြောင်သော” အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုတ်ချခဲ့ကြောင်း Al Jazeera က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မာဂျစ်ဒ် ဒိုလ်အန်ဆွာရီ က အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ဟားမတ်စ် နိုင်ငံရေးဗျူရို အဖွဲ့ဝင် အများအပြား နေထိုင်သည့် လူနေအိမ် အဆောက်အအုံများကို အစ္စရေး က ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီရာဇ၀တ်မှုတိုက်ခိုက်မှုဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ စံနှုန်းအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိုးဖောက်ပြီး ကာတာနိုင်ငံ သားများ နှင့် ကာတာနေထိုင်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
"ကာတာအစိုးရက ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချနေချိန်မှာ အစ္စရေး၏ မဆင်မခြင် ပြုမူမှုတွေကို သည်းခံပြီး ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးမှာ ဆက်လက် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့် ပေး မှာ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် မိမိတို့၏ လုံခြုံရေး နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ မည်သည့် အရေးယူမှုမျိုးကိုမဆို အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ လုပ်ဆောင်နေပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီး နောက်ထပ် အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို မကြာခင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ။" ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment