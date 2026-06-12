အီရန်၊အမေရိကန် သဘောတူညီချက် ၁၄ ချက်ပါ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ထွက်ပေါ်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက အီရန် နှင့် အမေရိကန်အကြား ၁၄ ချက်ပါ သဘောတူညီချက်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အသစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။
မူကြမ်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ လက်ဘနွန်အပါအဝင် စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် စစ်ပွဲကို ချက်ချင်းနှင့် အပြီးအပိုင် အဆုံးသတ်ရန်။
၂။ အီရန်၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်နှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို လေးစားရန် အမေရိကန်က ကတိပြု။
၃။ ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရက် ၃၀ အတွင်း လုံးဝရုပ်သိမ်းရန်။
၄။ အီရန်တစ်ဝိုက်မှ မိမိ ၏ တပ်ဖွဲ့များကို ရုပ်သိမ်းရန် အမေရိကန်၏ ကတိကဝတ်။
၅။ အီရန်၏ အစီအစဉ်များအရ ရက် ၃၀ အတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်။
၆။ ရေနံ၊ ရေနံဓာတုထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာသော ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချမှုအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကို ရပ်ဆိုင်းပြီး အီရန်အား ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်။
၇။ အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ်များသည် အီရန်နိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော အစီအစဉ်များကို တင်ပြရန်။
၈။ နျူကလီးယားပြဿနာများကို အဆုံးသတ်ရန် ရက် ၆၀ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အဓိကနှင့် ဒုတိယ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုအားလုံးနှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ။
၉။ နျူကလီးယားလက်နက်များ မထုတ်လုပ်ရန် NPT သဘောတူညီချက်အရ အီရန်၏ ကတိကဝတ်ကို ပြန်လည် သက်တမ်းတိုးခြင်း။
၁၀။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဒေသတွင်းတွင် ၎င်း၏တပ်ဖွဲ့များကို တိုးမြှင့်မည်မဟုတ်သလို ဆွေးနွေး ပွဲများ အတွင်း မည်သည့်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်မျှ ချမှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၁။ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရက်ပေါင်း ၆၀ အဆင့်တွင် အီရန်၏ ပိတ်ဆို့ထားသောပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံကို လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများမစတင်မီ အီရန်သို့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ သဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စောင့်ကြည့်ရန် စောင့်ကြည့်ရေးယန္တရားတစ်ခု တည် ထောင် ခြင်း။
၁၃။ နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အတည်ပြု မည်ဖြစ် သည်။
၁၄။ ပိတ်ဆို့ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ထက်ဝက်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ပြီး အီရန်ရေနံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းပြီး ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းမှသာ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲများ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးပွဲ များကို ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းများနှင့် ယူရေနီယမ်ကြွယ်ဝမှု၏ အနာဂတ်၊ ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းပြီး အီရန်၏ စီးပွားရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်၏ ဒုံးကျည် အစီ အစဉ်နှင့် ခုခံရေးအဖွဲ့များအပေါ် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်မှ လုံးဝဖယ် ထုတ်ထား ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ အဆိုအရ ဤမူကြမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ အီရန်အဖွဲ့အစည်းများမှ နောက်ထပ်စဉ်းစားမှုနှင့် နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment