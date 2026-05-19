အီရန်သည် တိုက်ခိုက်ခံရပါက အလွန်ပြင်းထန်စွာ တုံ့ပြန်မည် / Scott Ritter

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးဟောင်း Scott Ritter သည် အီရန်ကို စစ်ပွဲ၏ အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်များတွင် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပါက အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သည် အမေရိကန်ကို မကြောက်ပါ
Ritter က အီရန်သည် အမေရိကန်ကို မကြောက်ကြောင်း ဤပြဿနာကို တရုတ်နှင့် ရုရှားသို့လည်း လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။
Ritter က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်ခိုက်ပါက အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု သည် တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင် စု သည် ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွင် လုံးဝအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင် ရ မည်ဖြစ် ပြီး ဒူဘိုင်းနှင့် အဘူဒါဘီကဲ့သို့သော မြို့များသည် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအာရပ်နိုင်ငံများအား သတိပေးချက်
Ritter က ဤအခြေအနေသည် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းရှိ အခြား အာရပ်နိုင်ငံများ ကိုလည်း ပါဝင်ပတ်သက်စေနိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်။
============================================================
END / 251
Your Comment