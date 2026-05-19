အီရန်သည် တိုက်ခိုက်ခံရပါက အလွန်ပြင်းထန်စွာ တုံ့ပြန်မည် / Scott Ritter

၁၉ မေ ၂၀၂၆ - ၀၈:၁၇
News ID: 1816134
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း နှင့် ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးဟောင်းတစ်ဦးက အီရန်သည် ထိန်း ချုပ်ထား သော တင်းမာမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဆက်လက်ပါဝင်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ တိုက်ခိုက်ခံရပါက အလွန် ပြင်းထန် သော ထိုးနှက်ချက်ဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးရေးမှူးဟောင်း Scott Ritter သည် အီရန်ကို စစ်ပွဲ၏ အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်များတွင် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပါက အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ပြိုလဲသွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အီရန်သည် အမေရိကန်ကို မကြောက်ပါ

Ritter က အီရန်သည် အမေရိကန်ကို မကြောက်ကြောင်း ဤပြဿနာကို တရုတ်နှင့် ရုရှားသို့လည်း လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

Ritter က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်ခိုက်ပါက အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု သည် တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။

အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင် စု သည် ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွင် လုံးဝအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင် ရ မည်ဖြစ် ပြီး ဒူဘိုင်းနှင့် အဘူဒါဘီကဲ့သို့သော မြို့များသည် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။

အခြားအာရပ်နိုင်ငံများအား သတိပေးချက်

Ritter က ဤအခြေအနေသည် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းရှိ အခြား အာရပ်နိုင်ငံများ ကိုလည်း ပါဝင်ပတ်သက်စေနိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားထားပါတယ်။

