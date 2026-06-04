ခုခံကာကွယ်ရေးလက်နက်များကို ဘယ်တော့မှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း အယ်လ်နိုဂျ်ဗာ ၏ အမျိုး အစားခွဲခြားကြေညာချက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရတ်ခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အယ်လ်နိုဂျ်ဗာ သည် ခုခံ ကာကွယ်ရေးလက်နက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မိမိ တို့၏နောက်ဆုံးရပ်တည်ချက်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြီး ယခင် ကကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ၎င်းတို့၏လက်နက်များကို လွှဲပြောင်းပေး အပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်နိုဂျ်ဗာ ၏ ကြေညာချက်တွင် အီရတ်ပြည်သူများနှင့် သန့်ရှင်းသောနေရာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော သန့်ရှင်းပြီး စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော လက်နက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှု၏ ရပ်တည် ချက် သည် အမြဲတမ်း၊ ရှင်းလင်းပြီး မပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြေညာချက်အရ ဤရပ်တည် ချက် ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရှိက်ခ် အက်ရမ်အလ်ကအ်ဘီ ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဘဂ္ဂဒက်ရှိ အမေရိကန်သံရုံး၏ တာဝန်ခံသည် အစ္စရေးအစိုးရ၏ တိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် အီရတ်ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးသမားများ၏ လက်နက်များကို အဆက်မပြတ် ဆန့်ကျင်သည့် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်နေကြောင်း ရှိက်ခ် အက်ရမ်အလ်ကအ်ဘီ က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ပြန်လည်သတိရမိပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံရေးသမားအချို့သည် ကမ္ဘာ့အကျိုးစီးပွားအတွက် အမေရိကန်၊အစ္စရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို ထောက်ခံ နေပြီး ဤအင်အားစုများ၏ အသံဖြစ်လာသည်ကို ၎င်းက နောင်တရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရှိက်ခ် အက်ရမ်အလ်ကအ်ဘီ က ခုခံရေးအဖွဲ့အားလုံးကို ထိုကဲ့သို့သော တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ အီရတ်သည် ပြင်ပစွက်ဖက်မှုများ၊ လေကြောင်းချိုးဖောက်မှုများနှင့် အချုပ် အခြာ အာဏာကို ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သော်လည်း အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန်၏ ရပ်တည်ချက်များကို အလေးပေးသည့် ကြေညာချက်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ၎င်း၏ အဆို အရ သိရပါတယ်။
ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးသမားများ၏ လက်နက်များသည် အာဇာနည်များ၏ အမွေအနှစ်နှင့် အီရတ်၏ မြင့်မြတ် သောမျိုးနွယ်စုများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်စားပြုသည့် အနီရောင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရှိက်ခ် အက်ရမ်အလ်ကအ်ဘီ ၏ အဆိုအရ အီရတ်နိုင်ငံသည် ISIS နှင့် ၎င်း၏ အမေရိကန်ထောက်ခံသူများကို ဤလက်နက်များဖြင့် သန့်စင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး သူအသက်ရှင်နေသရွေ့ သူ၏လက်နက်များကို စွန့်လွှတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း မိမိ အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရလျှင်ပင် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံကာကွယ်ရေးလက်နက်များကို စွန့်လွှတ် မည်မဟုတ်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment